Grande successo di pubblico alla Città del Teatro di Cascina

CASCINA – Mercoledì 21 luglio nel giardino della Città del Teatro, cento spettatori hanno potuto partecipare al concerto dedicato al cinema italiano di Nino Rota e Ennio Morricone tenuto da Danilo Rossi (prima viola del Teatro alla Scala) e dal pianista e compositore Stefano Nanni.



Il concerto purtroppo non ha potuto accontentare tutti gli appassionati, (più di 80 persone sono rimaste in lista d’attesa) ma, grato della risposta del pubblico, il direttore artistico Luca Marengo ha annunciato le date di inizio della prossima stagione teatrale: domenica 19 settembre si inaugurerà la rassegna per famiglie Domenica a Teatro, lunedì 20 settembre La Scuola va a teatro e sabato 25 settembre la stagione serale.



Una stagione che vedrà in scena nomi noti ed emergenti, una stagione di assoluta qualità per tornare, insieme, a teatro…