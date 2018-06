Grande successo per la Beach Soccer Academy

PISA – Grande successo per La due giorni targata Beach Soccer Academy, organizzata dal Pisa Bs presso la Beach Arena di Fornacette.

Protagonisti del progetto nerazzurro, tantissimi ragazzini Under 14, tesserati per le società San Donato Tavarnelle e Five to Five.

Accompagnati dai propri dirigenti e dalle proprie famiglie, i ragazzi hanno potuto vivere una divertente giornata di Beach Soccer in compagnia degli istruttori qualificati nerazzurri, Juninho e Biagini, e di alcuni dei protagonisti del Campionato di Serie A.

“Siamo felici di poter ospitare i ragazzi delle società toscane di settore giovanile presso la Beach Arena. È importante diffondere la cultura del calcio sulla spiaggia anche tra i più piccoli – spiega il Presidente Alessandro Donati – vorrei ringraziare i miei collaboratori e tutti i tesserati per l’organizzazione e la buona riuscita delle due giornate. Ne sono in programma anche altre. Invitiamo tutte le società del panorama calcistico giovanile a chiederci informazioni a riguardo. Il Pisa Bs sarà ben lieto di aprire loro le porte di un mondo così fantastico come quello del Beach Soccer”.