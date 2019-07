Grande successo per la festa brasiliana a Vecchiano nel ricordo di Simone Toscano. Foto e video

VECCHIANO – Si è chiusa con una grande partecipazione di pubblico la “Notte Magica – Amore Capoeira” che si è svolta in Piazza Pasolini a Vecchiano venerdì 26 luglio e organizzata dalla Pro Loco di Vecchiano in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’ASAM.

Oltre mille persone hanno avuto modo di aderire alla festa sin dalle prime ore del pomeriggio visitando i banchi dell’artigianato in Piazza Garibaldi a Vecchiano.

In serata l’attenzione si è spostata in Piazza Pasolini, il momento clou è stato l’arrivo alle ore 22 dei ballerini brasiliani che con i loro balletti hanno interagito con il pubblico coinvolgendo anche i bambini nel ballo della Macarena.

Il presidente della Pro Loco Luca Barghini e la Vicepresidente Giuliana Maffei hanno voluto dedicare la serata ad una persona che non c’è più, Simone Toscano scomparso prematuramente nel giugno scorso e che già aveva iniziato ad organizzare la festa. “Per noi Simone è stato un collaboratore straordinario, ci ha dato una grossa mano e noi questa sera vogliamo dedicare a lui che purtroppo non c’è più questa serata di cui siamo contentissimi. Tutti sono rimasti molto soddisfatti, le persone accorse si sono molto divertite. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutte le persone che hanno collaborato per la buona riuscita della serata”.

“Siamo soddisfatti per la buona riuscita della manifestazione – ha detto il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori – è stata una piacevole serata in cui il Comune ha deciso di fare da spalla alla Pro Loco. Noi per queste iniziative ci siamo e ci saremo sempre servono per riunire e far divertire la comunità di Vecchiano che risponde sempre presente a questo tipo di iniziative”.