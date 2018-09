Grande successo per la Festa dello Sport a San Miniato. E domenica tutti sui pattini

SAN MINIATO – E’ stato un altro successo la Festa dello Sport di San Miniato, organizzata dall’assessorato e dalla consulta dello sport. Ecco di seguito l’entusiasmo con cui ha vissuto l’evento una realtà del territorio presente alla manifestazione: il Gruppo Pattinaggio San Miniato.

La Festa dello Sport organizzata ieri dall’assessorato allo sport del Comune di San Miniato e dalla Consulta dello Sport, organismo di cui fanno parte le associazioni sportive della città della Rocca, ha avuto nuovamente un esito positivo. Grazie alla bella e soleggiata giornata domenicale, sono state numerose le associazioni e gli atleti in rappresentanza delle tante società sportive del territorio che hanno scelto di mostrarsi ai samminiatesi, affollando domenica pomeriggio le vie e le piazze del centro storico, per l’ottava edizione di questa giornata dedicata agli Sport del territorio.

Tra le tante società, spiccava anche quella del Gruppo Pattinaggio San Miniato, che aveva allestito come al solito un ampio stand con annessa area prove ed esibizioni, dove si sono alternati su questo mezzo di divertimento, seguiti dagli istruttori dell’associazione sportiva sanminiatese, tanti bambini e ragazzi, a dimostrazione di come il pattinaggio sia ormai un patrimonio del Dna del territorio sanminiatese in questa grande, immensa vetrina di quanto la città sa proporre in fatto di Sport.

“Una kermesse ancora una volta ben riuscita e che ha trasformato San Miniato in una grande area sportiva. Non possiamo che essere soddisfatti – ha detto Irene Guerri, vicepresidente dell’associazione Pattinaggio di Casa Bonello – perché una vetrina del genere non è certo una cosa scontata”.

Intanto, il gruppo sanminiatese si prepara per l’attesa festa sui pattini nella quale “voleranno”anche atleti di livello nazionale che daranno al pubblico un assaggio di questa disciplina, che in città ha una bella tradizione, con atleti e tecnici da anni impegnati con la tuta giallo-rossa della società.

Ma soprattutto ci saranno le pattinatrici e i pattinatori di domani, i bambini che hanno appena iniziato l’attività sportiva, non ancora agonistica, mentre per altri sarà il debutto, davanti a famiglie e amici.

La festa permetterà di riaprire ufficialmente la pista di pattinaggio dopo gli importanti lavori eseguiti per la messa in sicurezza e il ripristino del manto dell’impianto. L’iniziativa si ripete dopo il successo di pubblico e partecipanti riscosso nelle precedenti edizioni e anche quest’anno, a fine pomeriggio, sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

La manifestazione si svolgerà a Casa Bonello domenica 30 settembre a partire dalle ore 15,30.