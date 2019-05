Grande successo per l’iniziativa “Giocando con il Giugno Pisano”. Foto e video

PISA – Grande successo di pubblico venerdì 24 maggio per l’iniziativa Giocando con il Giugno Pisano organizzato dal Comune di Pisa ed in particolare dall’assessorato alle politiche educative e scolastiche presieduto da Rosanna Cardia e quello delle Tradizioni Storiche con l’assessore Filippo Bedini, nello splendido scenario del Giardino Scotto a Pisa.

di Antonio Tognoli

Un pomeriggio alla scoperta delle tradizioni pisane con letture giochi e animazioni a cui hanno collaborato l’UNICEF con le famose Pigotte e la casa editrice pisana MdS Editore di Sara Ferraioli allietata dalla presenza dell’attrice e animatrice genovese Ilaria Piaggesi.

Non poteva mancare nell’appuntamento del Giardino Scotto un po’ di cultura con la presenza della scrittrice pisana Francesca Petrucci autrice di molti lavori tra i quali “il Delfino Arno”, “Giochi d’Arno” e “Purosangue”.

E proprio sul libro “Il Delfino Arno” la scuola Dognocchi di San Lorenzo alle Corti ha ri-creato con gli alunni della scuola primaria cascinese il libro dell’autrice pisana con la comunicazione aumentativa alternativa, ossia un tipo di comunicazione usata con uno speciale software che unisce i simboli alle parole per i bambini con difficoltà di comunicazione. Una sorta di taglia e cuci ed incolla che però ha rimesso insieme il libro capitolo per capitolo e che ha fatto molto emozionare l’autrice Francesca Petrucci. Un opera didattica lunga nove mesi che ha visto impegnati gli alunni delle scuole elementari Dognocchi e le maestre Monica Poli, insegnante di italiano, Silvia e Francesca le Maestre di sostegno che hanno seguito assiduamente i piccoli studenti per portare a termine il lavoro.