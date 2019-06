Grande successo per “Pedaliamo alla Stazione”

PISA – Alto gradimento e buona partecipazione per “Pedaliamo alla Stazione” l’iniziativa congiunta tra comune di Pisa e ConfcommercioPisa, nata da una idea del negozio Smile&Ride, che si è svolta nella giornata di sabato 1 giugno.

Tante le attività che hanno coinvolto famiglie e bambini, ma anche turisti e semplici cittadini, inondati da una splendida giornata di sole, tra visite guidate in bicicletta, passeggiate sulle Mura, nordic walking, circuito in bici per i bimbi, con tanto di percorsi ad hoc e lezioni di educazione stradale.

Bellissima iniziativa anche perAlessandro Trolese, vicepresidente di Confcommercio Provincia di Pisa – “rispetto ad una zona che occorre restituire al pieno possesso della città e la presenza qui dei bambini e delle famiglie è uno spettacolo che vorremmo vedere sempre più spesso”.

L’ideatore dell’evento Mario Ugolino della Smile&Ride esprime soddisfazione per l’esito dell’iniziativa: “Siamo contenti di essere riusciti a realizzare questa seconda edizione. Riuscire a portare un po di gente alla stazione, finalmente fruibile per grandi e bambini è sempre un bel risultato, così come positive sono le escursioni partite dalla stazione e che hanno coinvolto il resto della città”.

“L’obiettivo è sempre quello di riempire gli spazi vuoti con presenze positive e sane, perché le presenze di questo tipo allontanano il degrado, riaffermando con questa iniziativa l’impegno e la volontà di tutti i giorni” – questa la considerazione delcomandante della Polizia Municipale Michele Stefanelli.