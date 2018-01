Grande successo per Pensieri e Parole Per Pisa

PISA – Lunedì 8 gennaio si è aperto il ciclo di gennaio degli incontri “Pensieri e Persone per Pisa”. Al progetto civico, coordinato e introdotto dalla sociologa Laura Sironi sono intervenuti Tommaso Novi, Alfonso Maurizio Iacono, Guido Tonelli e Antonia Casini.

La sala Alexander Langer di Piazza Clari nel quartiere San Martino era piena di un pubblico attivo, commosso e divertito e anche la diretta streaming ha registrato più di 2200 visualizzazioni in diretta salite poi a oltre 4200. E’ possibile recuperare sulla pagina Fb e sul canale Youtube “Pensieri e persone per Pisa” il video dell’incontro. Si è parlato di sicurezza intendendo quell’ambito della vita comune che va ripensato non in termini di controllo e lotta al degrado ma come soluzione per la qualità della vita. Si è toccato temi di sicurezza partendo da un’analisi della condizione carceraria e dai fatti di cronaca nera della nostra città, si è rilevata l’esigenza di fare un discorso ad alti livelli politici sulla droga e sulla prevenzione. Il volano che sta emergendo da questi incontri è sempre più evidente essere la cultura e l’innovazione. La città va pensata e ripensata in funzione alla qualità della vita. Mai come in questo momento si vive l’esigenza che scienza e tecnologia si uniscano ad arte e cultura. Pisa offre questo connubio perfetto e i Pisani che vogliono partecipare la immaginano grande in questa direzione. Venerdì 12 gennaio, sempre alle 17.30 parleranno Barbara del Bravo, Giorgio Meletti, Virginia Messerini e Sergio Giudici.