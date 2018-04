Grandi avventure e grandi emozioni al cinema: il Banff Mountain Film Festival torna a Pisa

PISA – Il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy, che dal 2013 porta in Italia i migliori film del Festival del Cinema di Montagna di Banff (Canada), torna a Pisa lunedì 16 aprile presso Il cinema Isola Verde, con una nuova selezione di corto e medio metraggi dedicati al mondo della montagna e dell’outdoor.

La serata sarà l’occasione per risvegliare la voglia di avventura, stimolare la creatività e scoprire alcuni tra gli ambienti più selvaggi del pianeta, siano essi dietro casa o nei luoghi più remoti.

Tra i film in programma ricordiamo The Frozen Road – riconosciuto a Banff con una Special Jury Mention – che racconta un viaggio in bicicletta in solitaria, dal Nord del Canada fino al mar glaciale artico, un’avventura anche interiore tra temperature da brivido e enormi spazi vuoti. Safety Third è invece un omaggio a Brad Godbright, climber di molto talento e poca fama, alle prese con il tipo di arrampicata più pericolosa e spettacolare: il free solo. L’area tra Alaska, British Columbia e Yukon è l’ultima frontiera dello sci e dello snowboard estremi: Tsirku racconta il viaggio degli sciatori Sam Anthamatten e Hadley Hammer e dello snowboarder Ralph Backstrom alla ricerca delle linee più spettacolari, sfidando la forza di gravità.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata sarà disponibile sul sito al link http://www.banff.it/video-category/film-2018/

I biglietti sono in vendita online sito ufficiale del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati a questo link) oppure telefonando al call center 892234. Le proiezioni inizieranno alle ore 20.

Nella realizzazione dell’edizione 2018, il BMFF WT Italy è affiancato dagli sponsor Enervit, La Sportiva, Ferrino, Garmin®, Air Canada, e Buff® e dai partner tecnici Artech Digital Cinema e Vivaticket. La tappa di Pisa è in collaborazione con il CAI Pisa.

Il calendario del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy 2018

19 febbraio – Milano – Teatro Nazionale CheBanca!

22 febbraio – Bolzano – Cinema Teatro Rainerum

26 febbraio – Brescia – Teatro Sociale

1 marzo – Genova – The Space Porto Antico

2 marzo – Varese – Cinema Teatro Nuovo

5 marzo – Torino – Cinema Massimo

6 marzo – Torino – Cinema Massimo

7 marzo – Bologna – Teatro Cinema Antoniano

12 marzo – Bergamo – Cinema Conca Verde

13 marzo – Bergamo – Cinema Conca Verde

14 marzo – Trieste – Cinema Teatro Miela

15 marzo – Udine – Cinema Visionario

16 marzo – Treviso – The Space Silea

19 marzo – Padova – Cinema MPX Multisala – Pio X

20 marzo – Vicenza – Cinema Patronato Leone XIII

21 marzo – Verona – Cinema KappaDue

26 marzo – Saronno (MI) – Cinema Silvio Pellico

27 marzo – Lecco – Cinema Palladium

4 aprile – Cuneo – Cinema Monviso

5 aprile – Biella – Teatro Sociale Villani

6 aprile – Aosta – Cinema Teatro Giacosa

8 aprile – Terni – Cinema Cityplex

9 aprile – L’Aquila – Ridotto Teatro Comunale

10 aprile – Roma – The Space Moderno

11 aprile – Napoli – Cinema Metropolitan

13 aprile – Casatenovo (LC) – Cinema Teatro Auditorium

16 aprile – Pisa – Cinema Isola Verde

17 aprile – Firenze – Cinema La Compagnia

19 aprile – Morbegno (SO) – Cinema Pedretti