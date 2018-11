Gregorio Luperini: “Pisa alla pari di Entella e Piacenza”

PISA – Interessante intervento telefonico durante “Il Nerazzurro” dì Massimo Marini su GTV di Gregorio Luperini, pisano doc e capitano della Pistoiese vittoriosa in casa per 2 a 0 ai danni della capolista Piacenza proprio grazie ad una sua doppietta.

di Maurizio Ficeli

“Ho segnato due reti, la prima su rigore anche se non sono il rigorista ufficiale andando sul dischetto e segnando a botta sicura e poi il secondo gol con un tiro di sinistro -afferma il capitano arancione – finora ho messo a segno quattro reti e con il Piacenza è la mia prima doppietta in campionato”.

Riguardo al Piacenza dice:”Ottima squadra, organizzata, con giocatori esperti e molto fisici e con un portiere, Fumagalli, altrettanto esperto a mio avviso lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato “.

Su come classifica il Pisa in questo campionato, Gregorio Luperini dice: “Il Pisa lo vedo alla pari di squadre come il Piacenza e l’Entella”.

Su come va la situazione dopo l’esonero di Mister Indiani afferma: “Noi siamo un gruppo di ragazzi bravi che siamo sempre stati uniti e lo eravamo come lo siamo ora con mister Indiani. Purtroppo quando i risultati non vanno ci rimette sempre l’allenatore. Speriamo che questa vittoria con il Piacenza sia foriera di una lunga serie, abbiamo una squadra giovane ma con giocatori esperti nei punti giusti come Vitiello, Ceccarelli e Fanucchi, il quale nelle ultime gare sta facendo la differenza”.