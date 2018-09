Gregorio Mazzanti: “Ad Agliana per vincere. Giovedì test con la Berretti

PONSACCO – “Ad Agliana proveremo a vincere: questo è sicuro, anche se sarà durissima e dovremo sudarci le proverbiali sette camicie”. Testa all’obiettivo e piedi ben piantati a terra per Gregorio Mazzanti, difensore centrale alla terza stagione con l’Fc Ponsacco 1920.

Lo sa anche lui, infatti, che questa stagione è diversa dalle precedenti: “Sicuramente è un’annata in cui partiamo con maggiori ambizioni – racconta -: nelle precedenti dovevamo pensare a raggiungere quanto prima la salvezza e poi provare a fare la mina vagante del campionato, giocando con leggerezza. Quest’anno, invece, le ambizioni sono diverse: abbiamo le carte in regola per puntare in alto e dobbiamo provarci”. Anche se la strada sarà in salita e ricca di ostacoli, a cominciare da quello che arriva domenica quando i rossoblù saranno impegnati sul campo della neopromossa Aglianese: “Li conosco e dico senza problemi che sono una squadra molto forte – racconta -: davanti in particolare il tridente composto da Frati, Rosati e Marzielli è di tutto rispetto per la categoria e in grado di mettere in difficoltà qualunque squadra. Dunque massimo rispetto e attenzione, ma non cambia la sostanza: noi andremo là per cercare di fare risultato pieno”. Perché su una cosa Mazzanti non ha dubbi: “Sono certo che anche quest’anno il “Pollaio” e i nostri tifosi faranno pienamente la loro parte e in casa nostra sarà difficile fare risultato per chiunque, ma per arrivare lassù occorre fare punti, e tanti, anche in trasferta”.

Ad Agliana non ci sarà Colombini (assente per squalifica) arrivato quest’anno dal San Donato Tavarnelle per comporre, proprio insieme a Mazzanti, una delle coppie centrali più importanti della Serie D, ma il difensore centrale rossoblù non se ne preoccupa troppo: “Francesco (Colombini ndr) per noi è un giocatore importantissimo, ma chiunque scendera in campo al posto suo sono certo che farà pienamente la sua parte. Potrebbe toccare a Gremigni? Se fosse, non ci sarebbero problemi: Lorenzo è forte e ci conosciamo praticamente a memoria dato che abbiamo giocato insieme tutto il campionato scorso”. Dopo l’Aglianese arriverà al Comunale la Pianese, nel turno infrasettimanale di mercoledi 26 settembre e poi la trasferta di Scandicci e la gara casalinga con la Massese: “Dovremo affrontarle tutte e saranno sempre gare difficili: ma ce la giocheremo con tutti e il 5 maggio, alla fine del campionato, fra le prime cinque ci sarà anche l’Fc Ponsacco 1920”.

Un passo alla volta. Intanto giovedì pomeriggio, giovedi 20 settembre, Doveri e compagni faranno le prove della sfida di domenica ad Agliana contro la Berretti del Pisa allenata da Alessandro Birindelli. Appuntamento alle 15.30 al Comunale di via della Rimembranza.