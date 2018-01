Grossa pianta caduta: chiusa la Bientinese. Una macchina urta la pianta

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco sta intervenendo sulla strada provinciale Bientinese in prossimità dell’incrocio per Orentano per una grossa pianta che è caduta e che occupa tutta la sede stradale.

Al momento la viabilità è interrotta e sono in corso le operazione di rimozione con l’ausilio dell’auto gru.

Una Citroen C5 di proprietà di un signore residente a Calcinaia ha urtato la pianta caduta sulla sede stradale, la parte anteriore del veicolo è andata completamente distrutta, ma non ci sono danni a persone.

Sul posto personale della provincia oltre alla Polizia Municipale di Bientina con il suo Comandante.

News in aggiornamento