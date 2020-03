PISA – In riferimento al maltempo sono dodici gli interventi dei VVF, uno in particolare ancora in corso, una grossa pianta caduta sulla Pisorno, strada completamente bloccata in entrambi i sensi di marcia.

La pianta caduta era all’interno della base americana di Camp Darby ed è caduta oltre la recinzione.

La caduta dell’albero fortunatamente non ha creato danni alle auto in passaggio.