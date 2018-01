Nuovo gruppo dirigente, rilancio e riqualificazione per Marina di Pisa

Pisa – Costituzione del nuovo gruppo dirigente, rilancio e riqualificazione, analisi delle criticità, iniziative ed eventi in programma, sono questi alcuni dei temi sul tavolo dell’Assemblea dei commercianti di Marina di Pisa, convocata da Confcommercio Provincia di Pisa.

La riunione è prevista per Giovedì 1 febbraio, con inizio alle ore 14.30, commercianti e imprenditori sono invitati all’hotel Incanto di Boccadarno in via Barbolani, alla presenza, tra gli altri, del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. Per maggiori informazioni, telefono 050 25196.