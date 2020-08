Gruppo Donatori Avis del Corpo Guardie di Città risponde all’appello dell’ Aoup per la donazione di sangue

PISA – Il GRUPPO DONATORI di SANGUE Corpo Guardie di Città, costituito nel 2012 ed affiliato Avis, vista l’attuale situazione di emergenza dovuta al calo vertiginoso delle

donazioni di sangue negli ospedali del territorio e vista la generosità degli uomini e delle donne del Corpo Guardie di Città, attraverso il suo Presidente Alessandro Bargagna, unitamente al Coordinatore Generale del gruppo Tenente Daniele Paolicchi ha accolto l’appello dell’ Aoup – Azienda Ospedaliera Università Pisana – e da oggi 14.08.2020 sono iniziate le donazioni di sangue, in particolare dei gruppi A e 0, per permettere gli interventi

programmati ed eventuali urgenze.



Da ricordare che il Coronavirus non è un pericolo per chi decide di donare sangue o riceverlo perché al centro trasfusionale dell’ospedale di Cisanello vige il principio di massima precauzione e sono state studiate tutte le misure preventive per garantire la massima sicurezza: prenotazione obbligatoria della propria donazione con screening telefonico preliminare, accesso controllato al Centro Trasfusionale, distanziamento sociale più che garantito, controllo preventivo della temperatura all’ingresso, continua igienizzazione degli ambienti, accesso autorizzato con il proprio mezzo di trasporto fino al parcheggio davanti al Centro Trasfusionale ed alla fine della donazione viene offerta la consueta colazione che è anticipata da succhi di frutta e snack salati che si possono ritirare nella sala donatori. L’invito del Gruppo donatori Avis del Corpo Guardie di Città è, dunque, quello di donare perché il sangue non si fabbrica ed è un farmaco insostituibile. Andiamo quindi a donare senza paura e ricordatevi che per i donatori il test sierologico è gratuito al fine di ricostruire la storia epidemiologica del Covid-19 sul nostro territorio.

Per informazioni e prenotazioni telefonare ad AVIS Pisa 050 – 41076 o comunicare la propria disponibilità per mail (pisa.comunale@avis.it) fornendo nome, cognome, data di nascita e numero di cellulare. Verrete ricontattati per prenotare la propria donazione o avviare il primo

step per diventare donatori. Ora più che mai, aiutiamoci.