Il gruppo sportivo degli ospiti del Centro di Montalto di Fauglia partecipano alla manifestazione sportiva nazionale organizzata dall’Anpis a Tropea

PISA – L’inclusione sociale passa anche dallo sport. Lo sanno bene gli ospiti del Centro della Fondazione Stella Maris di Montalto di Fauglia che da un anno vivono la nuova e importante esperienza di coinvolgimento attivo in un’attività sportiva sotto l’attenta guida di un allenatore del Coni.

L’attività riguarda sia i ragazzi dell’istituto di riabilitazione e sia gli ospiti della residenza assistenziale per disabili, che diventano protagonisti del proprio benessere e della relazione con gli altri non solo dentro alla struttura, ma nel confronto esterno. Il gruppo sportivo Sole Alto Stella Maris nato all’interno del centro ha partecipato di recente all’Half Marathon Vivicittà di Firenze ricevendo medaglie e gadget.

Ma non è tutto. Dal 3 al 10 giugno ben 12 pazienti del gruppo sportivo, accompagnati dagli operatori della Stella Maris, parteciperanno a un importante evento nazionale organizzato dell’Associazione nazionale delle polisportive per l’inclusione sociale (ANPIS) . “SottoSopra” è il titolo dell’iniziativa che quest’anno ha scelto la località di Tropea, per coinvolgere complessivamente 700 pazienti disabili intellettivi e psichiatrici provenienti da tutta Italia e dare vita a una manifestazione che facilita non solo l’inclusione, ma anche e sopratutto il benessere della persona, favorendo la considerazione di sé e le relazioni con gli altri in un contesto di normalità e vacanza. Il benessere personale e quello del gruppo non stimola positivamente solo gli atleti ma anche gli operatori stessi, nel confronto con gli altri gruppi sportivi, in un clima di scambio di esperienze anche professionali.

I pazienti di Montalto si sfideranno in gare di beach volley. La partecipazione all’appuntamento nazionale non è un momento isolato. Durante tutto l’anno infatti si svolgono iniziative analoghe: come la partecipazione a tornei di calcetto, volley, camminate, promossi sul territorio toscano e momenti ricreativi, sempre per facilitare l’inclusione sociale.