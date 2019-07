PISA – Sarà una vera festa tra musica e teatro con venti musicisti in scena. Martedì 9 luglio alle 21,30 alla Villa Comunale Pacini Battaglia, Bientina , in Piazza Martiri della Libertà 1, Guascone Teatro presenta “Balcanikaos legend”.

Con Andrea Kaemmerle e la RasKornica Legendary Orchestra. Sul palcoscenico la 1083° replica per i 20 anni di tour di questo spettacolo con tutti i musicisti, ben venti, che negli anni ne hanno fatto parte.

Questo spettacolo ha superato le 1000 repliche in Italia, pare sia il secondo spettacolo (tra quelli ancora in tour) più volte andato in scena (pare che sul gradino più alto del podio ci sia il capolavoro di Marco Baliani Kohlhaas). Dunque si entra nel campo della leggenda. Lo spettacolo non è mai stato uguale a se stesso, muta in ogni istante, vive di musica folgorante ed ammaliante. In questa serata tornano tutti i musicisti che magari anche per una sola volta hanno dato vita a questo viaggio di 20 anni per regalare al pubblico il più grande Balcanikaos di sempre. Il parco di Villa Pacini a Bientina è l’occasione più consona che si possa immaginare. Vi sentirete squassar la pancia dal ridere, poi commuovervi, poi ancora ballare sul prato come studenti rivoluzionari e poi ancora ascoltar storie da brividi. «Mai – spiega Andrea Kaemmerle – avremmo sognato di riuscire a fare uno spettacolo così tante volte ed esserne ancora follemente innamorati. La serata sarà un abbraccio ed un brindare a tutti quelli che in questa leggenda hanno messo cuore e testa. Se non lo conoscete…se lo avete visto 30 volte…se…se…se. comunque questa sera avete un appuntamento con la storia e con Slava Svejk».

Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. In caso di pioggia si terrà al Teatro delle Sfide.

Cena alle 20,00 presso la Pizzeria Un quarto di luna a € 15,00. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Da non perdere: il vivacissimo centro storico di Bientina con le sue vetrine.