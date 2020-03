PISA – La ASL Toscana Nord Ovest, scusandosi per il disagio, informa che a causa di un guasto idraulico il consultorio di Pisa di via Torino, rimarrà chiuso fino al 19 marzo prossimo.

Per non creare disagi all’utenza, tutte le attività programmate sono state spostate ad altra data o altro distretto.

Per informazioni telefonare allo 050/954905, dalle 9 alle 12., quando entrerà in funzione il call center 050-954906 dedicato agli per appuntamenti.