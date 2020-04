Guasto idrico a Sant’Ermete: sia allungano i tempi del ripristino

PISA – Con riferimento al guasto imprevisto di questa mattina, giovedì 9 aprile sull’acquedotto nel comune di Pisa, Acque SpA comunica che l’intervento di riparazione è tuttora in corso e si sta confermando molto complesso, anche a causa della presenza di numerosi sottoservizi. Grazie alla prima fase dei lavori e ad alcune manovre sulla rete, i tecnici sono riusciti intanto a circoscrivere la zona interessata dall’interruzione idrica.

Il servizio risulta in fase di ripristino nelle vie Capiteta, Cannizzaro, Aldovrandi e Ferraris, mentre proseguono le mancanze d’acqua in via Emilia (nel tratto compreso tra il cavalcavia ferroviario e la via di Sant’Ermete). Qui il ripristino dell’erogazione è posticipato alle ore 19.

Con il ripristino del servizio si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.