Guasto sulla linea interruzione idrica a Calcinaia

CALCINAIA – A causa di un guasto imprevisto verificatosi sulla rete di distribuzione nel Comune di Calcinaia, nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 marzo, è attualmente in corso una interruzione idrica in via Caduti di Piavola e in via Garibaldi nel tratto adiacente a via Caduti di Piavola.

I tecnici hanno individuato il guasto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.