Guazzelli trascina gli Allievi Regionali del Pisa Ovest al successo

PISA – Francesco Guazzelli è stato l’autentico protagonista del fine settimana del Pisa Ovest.

La formazione di mister Giannini ha sconfitto in trasferta il Castelnuovo Garfagnana nella categoria Allievi Regionali 2003 Under 17 per 3-0.

Una vittoria non facile, quanto importante che porta la squadra a quota 20 punti in classifica, a più cinque sul Camaiore nella lotta per mantenere la categoria Regionali. In un annata travagliata Guazzelli non ha deluso. Capocannoniere della squadra con 14 gol è un giocatore di talento. Un attaccante che potrebbe essere di sicuro avvenire e su cui il Pisa Ovest fa affidamento per le proprie sorti. La terza rete che ha chiuso il conto in Garfagnana l’ha messa a segno Amaro da Silva.



Non solo Allievi Regionali però nel fine settimana. Buone risposte sono arrivate anche dalle categorie superiori come gli Juniores che in una partita maschia hanno sconfitto il Fabbrica per 2-0 con una doppietta di Bozzi (un gol su rigore) che continuano a comandare la classifica con sei punti di vantaggio sulla seconda.

Ottima prova della prima squadra nel girone E del campionato di Seconda categoria che a Musigliano ha sconfitto il Casciana Terme per 2-0 con un gol per tempo firmato da Tassone nella prima frazione e di Andrea Pecori portandosi a quota 26 punti e scavalcando proprio il Casciana Terme e uscendo momentaneamente dalla zona play out. È il terzo successo consecutivo dopo quelli con Ardenza e Collevica che da la carica giusta in attesa del derby molto sentito di domenica prossima contro il Pappiana.

Nella foto sopra Francesco Guazzelli è il terzo in piedi da sinistra (accanto al portiere)