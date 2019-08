Guida in stato di ubriachezza, provoca incidente. Arrestato perché oppone resistenza e condannato per direttissima a 9 mesi

PISA – Guida in stato di ubriachezza, finisce contromano e urta un veicolo. Poi, all’arrivo della Polizia Municipale scappa e oppone resistenza. Arrestato, è stato processato patteggiando 9 mesi di reclusione, pena sospesa perché incensurato, ritiro della patente e sanzione di 1.088,00 euro per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per alcool test.

È successo sabato notte 10 agosto, intorno alla Mezzanotte, quando il personale di Polizia Municipale interveniva per gli accertamenti e i rilievi di un sinistro in via Aurelia Sud – Ponte a Piglieri (nei pressi della Coop di Porta a Mare) dove un cittadino straniero, guidando contromano, aveva urtato un veicolo circolante nel senso opposto di marcia.

Ma al momento di sottoporsi al test dell’etilometro, in quanto in evidente stato di ebbrezza, questi scappava a piedi e una volta fermato, si divincolava tentando di colpire, invano, gli agenti, anche a causa dell’instabilità dovuta allo stato di ebbrezza. Identificato, veniva accompagnato nei locali del comando e anche qui proseguiva a profferire frasi ingiuriose verso gli agenti e si rifiutava di sottoporsi ad alcool test. Il Magistrato di turno ne disponeva il trattenimento nella camera di sicurezza del comando fino al processo per direttissima. Si tratta di un cittadino straniero, imbarcato su un mercantile attualmente in Darsena presso un cantiere per piccoli interventi meccanici.