Guidava senza patente perché gli era già stata ritirata: multa da 9mila euro e macchina sequestrata

PISA – Grazie alla prontezza di un agente è stato inseguito e fermato un giovane un automobilista che guidava senza patente perché gli era già stata ritirata e sospesa da due anni.

Il veicolo tra l’altro era senza revisione. Per lui una multa fino a 9mila euro e fermo del veicolo per tre mesi.

Inoltre negli ultimi giorni è stata ritrovata un’auto rubata ed abbandonata, controlli in serie a Putignano e in via di Pratale per allontanare i camper che volevano parcheggiare e sostare abusivamente, rimosse 5 bici abbandonate.

46 multe ai veicoli che sono entrati in ZTL in senso vietato per eludere le telecamere, multe per divieto di sosta sui lungarni e sulla pista ciclabile in largo del Parlascio, 70 multe nella zona dell’Ospedale di Cisanello a veicoli che invece di utilizzare il parcheggio gratuito servito da bus navetta, avevano parcheggiato la macchina in divieto di SOSTA anche alle fermate dei bus e vicino alla abitazioni.