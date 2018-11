Guido Carboni: “Ripartiamo da questo pareggio”

PISA – Mister Guido Carboni chiamato a sostituire mister Filippi ha incrociato il Pisa da ex dopo molto tempo. Il tecnico aretino analizza il pari contro i nerazzurri.

“Siamo venuti a Pisa giocando con ordine soffrendo la fisicità del Pisa. Quel poco che abbiamo provato in settimana lo abbiamo messo in pratica. Siamo stati bravi e fortunati a pareggiare subito, ma la fortuna va anche cercata perché appena subito il gol siamo andati nell’area del Pisa in quattro. Ripartiamo da questo pareggio per trovare la nostra identità. In questo campionato non basta giocare bene ma serve quella cattiveria in più. Pisa e’ una piazza che tutti vorrebbero allenare, purtroppo io ci sono capitato nel momento peggiore, ma nel calcio mai dire mai”.