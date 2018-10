Halloween 2018, avviso per sostenere progetti di animazione

CASCINA – Il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso per la concessione di un contributo di compartecipazione per sostenere eventi organizzati da soggetti terzi nel centro storico in occasione di Halloween, il prossimo 31 ottobre 2018.

Possono presentare le proposte progettuali associazioni, enti, fondazioni, pro loco e consorzi purché senza scopo di lucro e iscritti alla categoria merceologica “Servizi di intrattenimento” del Sistema telematico acquisti regionale della Toscana – Start (https://start.toscana.it/).

Le proposte di animazione artistico-culturali devono pervenire entro le ore 12 di mercoledì 17 ottobre 2018, esclusivamente attraverso lo stesso portale telematico Start, sul quale è possibile consultare l’avviso e la documentazione da allegare.