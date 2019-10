Halloween 2019 con l’associazione L’Alba

PISA – Inizia a poco a poco a far freddo, ma il 31 ottobre si va in cerca di “brividi” più divertenti. Come tradizione, L’Alba Associazione si prepara a festeggiare Halloween, con i soci, i volontari e tutti gli amici che vorranno unirsi per fare festa insieme.

Alle 18 passeggiata in maschera tra le vie del centro storico di Pisa, per ricreare l’atmosfera del tradizionale trick-or-treating americano.

Alle 20 il Circolo L’Alba vi aspetta con zucche e fantasmini, creati a mano dai ragazzi dei laboratori di arteterapia, e vi accoglierà per l’apericena in maschera.

Il Circolo L’Alba è in via delle Belle Torri 8. Costo dell’apericena 12 euro, per prenotazioni 050-544211, 340-3541897.