Halloween a Tirrenia: un pomeriggio da brivido in pineta

PISA – Le streghe sono pronte a invadere Tirrenia, per un pomeriggio di brivido e divertimento. Arriva “Halloween a Tirrenia”, l’evento organizzato giovedì 31 ottobre nella pineta di piazza Belvedere da Confcommercio Pisa, Sib – Sindacato Italiano Balneari e il Consiglio direttivo commercianti di Tirrenia, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Uno spaventoso appuntamento per grandi e piccoli giunto alla seconda edizione, ma per la prima volta nello scenario della pineta, per l’occasione allestita con una veste da brividi. «Questa iniziativa è una bella novità rivolta a tutte le famiglie e non solo, ed è la testimonianza della vivacità che anima i commercianti del litorale anche lontano dalla stagione estiva». spiega il presidente di Conflitorale Confcommercio Fabrizio Fontani.

Tante terrificanti iniziative animeranno la pineta dalle 17 del pomeriggio per la festa di Halloween. Nel giorno più pauroso dell’anno i bambini potranno divertirsi con il “Dolcetto o scherzetto?”, vivere un’esperienza mostruosa con il trucca-bimbi e mettersi alla prova nel “Laboratorio delle zucche”, dove avranno la possibilità di realizzare delle terrificanti zucche di Halloween. Non mancheranno gustose castagne e vin brulé per i più grandi, il tutto in un’atmosfera da brivido, con fantasmi, zucche e pipistrelli che popoleranno la pineta di piazza Belvedere.

Un pomeriggio davvero speciale e con un pizzico di competizione: in palio c’è un premio speciale per la maschera più orrenda, offerto dall’edicola Da Carla. Tra streghe, zombie e mostri… vedremo chi la spunterà!

«Devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla festa per l’impegno dimostrato – commenta il presidente del direttivo Confcommercio di Tirrenia Virgilio Ruglioni – questo sarà il primo di una serie di eventi che andranno avanti anche nel periodo invernale».

Un Litorale che si mostra bello e attraente anche senza il sole estivo, come conferma l’assessore al Commercio di Pisa Paolo Pesciatini. «Queste iniziative dimostrano come il nostro litorale presenti un’offerta turistica permanente, ormai in ogni periodo dell’anno troviamo appuntamenti di grande rilievo, e la festa di Halloween di Tirrenia si afferma come un evento sempre più seguito e apprezzato dalle famiglie».

Contribuiscono all’organizzazione dell’evento: Tirrenia Doc Caffè, L’Incanto di Boccadarno, Edicola Da Carla, Ristorante Gulliver, Lo Squalo, Bagno Vittoria di Tirrenia, New Continental Fitness, Retroscena, Studio commerciale Rocchi&Partners e Brace Toscana.