Halloween all’insegna della solidarietà: Tirrenia dona un contributo per il Monte Pisano

TIRRENIA – Un successo, nonostante il maltempo, la festa di Halloween di Tirrenia. Sono stati molti i bambini che con le loro famiglie hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa promossa e organizzata da ConfcommercioPisa e ConfLitorale, con la collaborazione dei commercianti di Tirrenia.

In una cornice scenografica da brivido, si è svolta una divertente attività manuale per i più piccoli mentre agli adulti presenti è stato offerto vn brulè e caldarroste. Ma come sempre avviene per gli eventi organizzati da

Confcommercio, non è mancato il momento della solidarietà: così è stato consegnato nella mani del Sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, presente alla festa nonostante i molti impegni istituzionali, un assegno con un contributo per il recente incendio che ha devastato il Monte Pisano.

All’iniziativa, che ha visto anche l’elezione della maschera più “impressionanate” ha partecipato l’Assessore al commercio e turismo con delega al Litorale del comune di Pisa Paolo Pesciatini, che ha riassunto in maniera perfetta il senso e lo scopo dell’iniziativa. Soddisfazione per l’esito della manifestazione, capace di coniugare intrattenimento e solidarietà è stato espresso dal presidente di ConfLitorale Fabrizio Fontani.