Halloween sulle Mura di Pisa. Appuntamento mercoledì 31 ottobre. Come prenotare

PISA – Nel pomeriggio più spaventoso dell’anno due bibliotecarie accompagneranno i partecipanti in una passeggiata da brivido sulle Mura di Pisa.

L’evento è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che dovranno essere accompagnati.

Appuntamento mercoledì 31 ottobre, partenza ore 16.30 dall’accesso di Piazza delle Gondole, arrivo verso le 18 presso la Torre di Legno di Piazzetta del Rosso.

Costo: 5 euro a bambino comprensivo di ingresso, gratis per il primo accompagnatore, 3 euro (il costo del biglietto di ingresso alle Mura) dal secondo accompagnatore in poi.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso La Libreria dei Ragazzi di Pisa in Via San Francesco 99.

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480