Harry Potter, dal 5 novembre proseguono gli eventi alle Officine Garibaldi

PISA – Dopo il successo e la grandissima partecipazione di pubblico registrati dalla mostra “Harry Potter. Le copertine e i disegni di Serena Riglietti” e dagli eventi che hanno accompagnato la prima settimana dell’esposizione, visitabile alle Officine Garibaldi di Pisa fino all’11 novembre, c’è grande attesa per gli appuntamenti dedicati a un pubblico di tutte le età, che proseguiranno durante l’ultima settimana.



Dal 5 all’8 novembre le Officine Garibaldi, in collaborazione con Caterina Bruzzese, presentano “Harry Potter tra scienza e magia”, una serie di eventi di divulgazione scientifica che porteranno studenti e famiglie nella realtà scolastica di Potter in chiave moderna. Fasce orarie scandiranno le giornate alternando laboratori scientifici a conferenze spettacolo preparate da Caterina Bruzzese, divulgatrice scientifica con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Martedì 6 e giovedì 8 novembre saranno le giornate dedicate alle scuole, mentre lunedì 5 e mercoledì 7 novembre le attività pomeridiane saranno dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi dai 6 anni in su e a tutti coloro che vorranno scoprire la scienza che si nasconde dietro al mondo di Harry Potter, senza per questo perdere il fascino del mondo magico del piccolo maghetto inglese. I pomeriggi alterneranno i laboratori scientifici dedicati ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni, con le conferenze spettacolo adatte ad un pubblico dai 12 anni in su (Iscrizione obbligatoria, numero di posti limitato. Per informazioni su orari e prenotazioni chiama le Officine allo 050.8068970 dal lun al ven dalle 8.30 alle 19, sab dalle 8.30 alle 12.30).

Sabato 10 e domenica 11 novembre le Officine Garibaldi, in collaborazione con l’Associazione Harry Potter Back To Hogwarts, presentano “Officine di magia – Back to Hogwarts!”

La scuola di magia apre le porte: fai il test di Smistamento e vivi la magia! Dalle ore 15.30, a partire dai 14 anni, iscrizione obbligatoria su https://www.backtohogwarts.it/Prenotazione.htm .

Vieni in divisa se ce l’hai – pantaloni o gonna neri, come preferisci, camicia bianca e cravatta della tua Casa – e sfida i tuoi compagni nei duelli di Incantesimi. Per vincere? Serviranno una buona memoria e riflessi pronti! Sei più strategico? Gli Scacchi Magici faranno per te: necessari tattica e conoscenza potteriana! I professori di Hogwarts hanno fatto una scoperta incredibile sulle origini dei Maledictus: se ti piace imparare è l’occasione migliore e potrai assisterli nella loro ricerca.

Sabato 10 novembre dalle ore 20, le Officine Garibaldi in collaborazione con l’Associazione Caput Draconis, presentano Apericena animato a tema Harry Potter! (a partire dai 16 anni, prenotazione obbligatoria su EventBrite o sulla pagina Facebook dell’evento, posti limitati, costo 15 euro).

La mostra “Harry Potter. Le copertine e i disegni di Serena Riglietti” è a ingresso gratuito. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.