Harry Potter sbarca alle Officine Garibaldi a Pisa

PISA – Per festeggiare il loro primo compleanno, le Officine Garibaldi di Pisa regalano alla città, e non solo, un evento imperdibile che vede come protagonista un personaggio amato da più generazioni: il celebre maghetto Harry Potter.

Dal 28 ottobre all’11 novembre 2018 alle Officine saranno esposte le opere realizzate dall’illustratrice Serena Riglietti – “mamma” italiana di Harry Potter – per la famosissima saga. Una mostra che rientra tra gli eventi di punta del ventennale dall’uscita del primo libro con un’esclusiva preziosa: i lettori di ieri e di oggi potranno ammirare dal vivo le sette copertine originali e molti altri disegni e bozzetti, tra cui alcuni inediti, realizzati da una delle più importanti ed apprezzate illustratrici italiane.

La mostra, resa possibile grazie alla disponibilità dell’artista, di Adriano Salani Editore e dell’agenzia The Blair Partnership, è promossa da Officine Garibaldi, con il patrocinio dello stesso editore milanese che ha avuto il merito di portare Harry Potter in Italia, del Comune di Pisa e della Provincia di Pisa, e realizzata con il contributo di Paim Cooperativa Sociale, Felici Editore, Siat Società Italiana Assicurazioni Riassicurazioni p.A., Centro Stampa Faccini e Banca di Pescia e Cascina. La mostra sarà ad ingresso gratuito.

In occasione dell’inaugurazione, domenica 28 ottobre (ore 17) si terrà una conferenza alla presenza del curatore della mostra Giorgio Bacci, dell’artista Serena Riglietti e di Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Adriano Salani Editore.

Parallelamente all’esposizione e durante tutta la durata della mostra, si terranno una serie di eventi collaterali a tema studiati per grandi e piccini, in collaborazione con numerose associazioni.