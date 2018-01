HERETICO sbarca al Teatro Era di Pontedera

PONTEDERA – Sabato 20 Gennaio alle ore 21, Sala Salmon, allestimento speciale Gli Scarti / FuoriLuogo in coproduzione con Armunia, Fabbrica Europa, Triangolo scaleno Teatro / Teatri di Vetro Leviedelfool presenta HERETICO Dopo questo apparente nulla con Claudia Marsicano, Elisa Capecchi, Daniele Turconi e Simone Per ineliminabile, aiuto regia e consulenza artistica Isabella Rotolo, musiche originali Massimiliano Setti, disegno luci e scene Fabio Giommarelli, fonica Niccolò Meneguzzi, costumi Labárt Design, drammaturgia e regia Simone Perinelli.

Heretico è la nuova creazione de Leviedelfool, scritta e diretta da Simone Perinelli, e interpretata tra gli altri da Claudia Marsicano, vincitrice Premio Ubu 2017 nella categoria Under 35.

In modo ironico e dissacratorio, Simone Perinelli con una drammaturgia lineare traccia sette percorsi in cui smonta e frantuma le istituzioni “Religione”, “Famiglia”.

Lo spettacolo si articola in sette capitoli che sradicano le superstizioni e svelano le incongruenze della religione. Le sette tracce girano attorno a unico movimento tematico antidogmatico e antireligioso.

Una produzione Gli Scarti / FuoriLuogo.

La parola sacro racchiude tutto ciò che è separato e racconta da tempo immemore quella potenza che gli uomini hanno avvertito come superiore a loro, lo sgomento e lo stupore che hanno provato difronte all’ignoto, dinnanzi a qualcosa che è da un lato da temere, come si può temere ciò che si ritiene superiore e che non si è in grado di dominare, e che dall’altro attrae, come si è attratti dall’origine da cui un giorno ci si è emancipati.

Scrive l’autore Simone Perinelli: “Se questa pièce fosse stata una composizione musicale l’avrei chiamata scherzo in re maggiore Già: uno scherzo. Perché ci vuole grande ironia per pensare oggi di poter realmente puntare il dito contro religione, chiesa e dogmatismo.

Persino Giordano Bruno quel dito lo ha abbassato e la prima bozza della statua di Ettore Ferrari, col dito puntato a mo’ di accusa verso il Vaticano, si è tramutata nella raffigurazione del filosofo in atteggiamento pensante e a testa bassa.

E così, contro questa chiesa che ha desacralizzato il cielo e ci ha raccontato il finale con la simpatia di chi ti racconta la fine del libro che stai leggendo.

Sette tracce come in un concept album, attorno a unico movimento tematico antidogmatico e antireligioso. Sette come i candelabri d’oro, i sigilli e gli squilli di tromba descritti dalle allucinazioni di Giovanni nell’allucinato libro dell’Apocalisse.

Dalla creazione alla fine del mondo il Cristianesimo, come altre religioni, racconta la storia dell’uomo attraverso supposizioni fantasiose, facendo leva sul sentimento umano più antico del mondo: la paura.

Forse la paura di un cielo vuoto. Perché le stelle e le galassie, invisibili a occhio nudo e troppo lontane, non bastano a colmare quel vuoto causato dalla fallimentare ricerca di un senso che dia significato al caso.”

Biglietti – spettacoli in sala Cieslak o allestimento speciale in sala Salmon

Intero € 12,00 | Ridotto € 10,00 | Studenti € 8,00

RIDUZIONI

Under 18 e over 60, soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco sarà disponibile in biglietteria e sul sito.

ACQUISTO BIGLIETTI

Biglietteria Teatro Era

via Indipendenza, s.n.c. – 56025 Pontedera (PI)

Telefono 0587.213988

Orario: dal martedì al sabato dalle ore 16.00 alle 19.30; domenica e lunedì riposo.

Biglietteria online www.teatroera.it

I biglietti sono in vendita anche presso il Circuito Regionale Box Office www.boxofficetoscana.it

Biglietteria serale. È possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria del teatro.