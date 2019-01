Hip Hop Reggaeton e Techno: due serate da non perdere al Reverse Sound Cafe’

PISA – Doppio appuntamento al Reverse Sound Cafe’ a Pisa. Saranno due serate all’insegna del divertimento quelle di giovedì 10 e venerdi 11 gennaio 2019.

Dopo il grande successo della prima serata CITYLIFE, progetto HipHop Trap Reggaeton, si sposta al giovedi sera e diventerà appuntamento fisso tutte le settimane. Un nuovo modo di vivere il club pisano di Via Metastasio in Loc. La Fontina a Pisa. In consolle nella serata di giovedì Paola Sharon Ortone con l’animazione a cura di Smash Hip Hop Poin1. L’ingresso omaggio sarà valido fino alle ore 00.30. Sara’ attivo per la serata di giovedì il Progetto “Guida Sicura” a cura di Auto Stop dai Bagni di Nerone al Reverse Sound Cafe’ dalle ore 23 alle ore 4.30.

Venerdì 11 gennaio il divertimento proseguirà con la serata dedicata alla musica techno. Arriva in esclusiva al Reverse Sound Cafè di Pisa ad ingresso gratuito fino alle 1.30 Roland Brant musicista, compositore, produttore e Dj. In attività dal 1980, con alle spalle oltre diecimila set in più di mille locali e primo Dj al mondo ad usare l’arpa laser. Alla consolle del Reverse Sound Cafe’ Alec Ben e Danilo Mania. L’entrata ad ingresso gratuito terminerà alle ore 1.30. L’apertura dei cancelli in entrambe le serate e’ prevista per le ore 23.

Per ulteriori info e/o prenotazioni alle serate 340.5979508