Hockey, quattro atleti del Cus Pisa convocati in Nazionale

PISA – Il Cherubino si tinge d’azzurro. Quattro atleti dell’Hockey Cus Pisa sono stati convocati in Nazionale: due sono volati in Argentina per il raduno della Nazionale di hockey su prato femminile, altri due parteciperanno invece all’Eurohockey indoor Junior Championship 2019.

Il portiere Prospero Gallone (classe 2000) e il centrocampista Matthias Malucchi (classe 1998) hanno raggiunto Vienna con la Nazionale Under 21 maschile per partecipare all’Europeo Pool A in programma fino al 13 gennaio (oltre agli Azzurrini partecipano Turchia, Russia, Polonia, Svizzera, Croazia, Bielorussia e Austria). Della spedizione azzurra fanno parte anche Stefano Pagliara dello staff dell’Hockey Cus Pisa che in Nazionale riveste i panni di team manager e Nicola Giorgi, allenatore delle squadre senior, Under 21 e Under 18 del Cus Pisa, in azzurro in qualità di assistente tecnico.

Il portiere Clara Cusimano (classe 2000) e la centrocampista Sara Puglisi (classe 2000) fanno invece parte della lista di 23 atlete convocate per il raduno che la Nazionale femminile di hockey su prato svolgerà a Buenos Aires fino al 17 gennaio in vista dell’Hockey Series Finals di Valencia del prossimo giugno, la competizione che assegnerà i pass per i tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020