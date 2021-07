Hockey, sei atleti del Cus Pisa convocati in Nazionale

PISA – Il Cherubino si veste d’azzurro. Sei atleti del Cus Pisa Hockey sono stati convocati in Nazionale: quattro inseriti nella lista che rappresenta l’Italia agli Europei femminili di hockey su prato Under 19, due nella formazione che partecipa agli Europei maschili Under 19 di hockey su prato.

I difensori Nina Corradini e Francesca Palma, la centrocampista Matilde Piccinocchi e l’attaccante Letizia Foggi sono state chiamate dall’allenatore Fabrizio Mattei a far parte della spedizione azzurra all’Europeo Under 19 di Zurigo.

Le Azzurrine sono inserite nel girone B, insieme a Francia e Svizzera, mentre dall’altra parte del tabellone girone a tre squadre con Austria, Bielorussia e Polonia.

I difensori del Cus Pisa Hockey Valentino Malucchi e Simone Zoppi sono stati invece inseriti dall’allenatrice Daniela Possali nella lista dei 18 atleti che partecipa all’Europeo maschile Under 19 di hockey su prato a Vienna. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel girone A, insieme a Francia e Repubblica Ceca. Austria, Polonia, Turchia e Ucraina compongono invece il girone B.