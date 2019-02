Hockey under 18, il Cus Pisa ospita la finale scudetto

PISA – I migliori hockeisti italiani si ritrovano a Pisa per le finali nazionali del campionato under 18 maschile.

Sabato e domenica il Cus Pisa ospiterà la fase conclusiva del campionato italiano indoor dopo aver accolto le centinaia di atlete che la scorsa settimana hanno partecipato alle finali scudetto del campionato indoor femminile under 21 concluse con la vittoria delle cussine. Quattro squadre e decine di atleti provenienti da tutta Italia si daranno battaglia sul parquet degli impianti sportivi di via Chiarugi per conquistare il tricolore. In campo scenderanno le formazioni del Cus Pisa, Hc Bra, Hc Bondeno e Hcc Butterfly. Ad inaugurare la competizione sarà la sfida tra Cus Pisa e Hc Bra prevista per domani alle 15. Lo scudetto sarà assegnato nella finalissima per il primo e secondo posto in programma domenica alle 13 (alle 12 la sfida per il terzo e quarto posto, alle 14.30 la cerimonia di premiazione). La squadra del Cherubino ha staccato il pass per la fase finale del campionato dopo aver conquistato, con due vittorie e una sconfitta, il primo posto del girone B.

Questa la rosa del Cus Pisa: Colella, Bellinvia, Gallone, Zoppi, Cavallini, Scopigno, Malucchi, Carrieri, Moggi, Guiggi, Greco, Cesari, Valverde, Amato.