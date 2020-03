I “Blackbird Quartet” nella “XI edizione di TeatRock” al Teatrino dei Fondi di San Miniato

SAN MINIATO – Nell’ambito della “XI edizione di TeatRock” – musica a teatro, la rassegna organizzata dal Teatrino dei Fondi, curata da Gabriel Stohrer il 6 marzo alle ore 22 i Blackbird Quartet saranno in concerto con Nuovi scenari, una restituzione del percorso di residenza artistica musicale di quindici giorni intrapreso al Teatro Quaranthana di San Miniato.

I Blackbird Quartet, gruppo musicale under 35, ha vinto il bando per la residenza artistica musicale, TeatRocK: Verso la musica di Ricerca, indetto dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Mibact e di Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Mariarita Arancio (voce, loop e synth), Miguel Cheti (chitarra elettrica, synth ed effetti Daniele Bianconi (basso, contrabasso ed effetti), Lorenzo Bertocci (batteria e loop) mediante l’utilizzo di sonorità moderne con una nuova fruizione del teatro cercheranno di creare una connessione tra pubblico e artista. Con l’utilizzo di loop station, suoni e campionamenti elettronici i Blackbird Quartet coinvolgeranno

gli ascoltatori in modo non convenzionale, non dimenticandosi al tempo stesso della tradizione. Il concerto prevede una restituzione in due tempi.

Brani originali riconducibili come sonorità al filone jazz e sonorità moderne, un’esecuzione musicale costituita da brani legati attraverso loop e intermezzi musicali. Il concerto è accompagnato da video proiezioni autoprodotti. I 6 gruppi o musicisti selezionati dal bando TeatRock: Verso la musica di Riceca per la realizzazione di periodi di residenza di quindici giorni, presso le sedi del Teatrino dei Fondi, al Quaranthana Teatro comunale di San Miniato e al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, al fine della

realizzazione di progetti di sperimentazione musicale sono: Tommaso Bertini con La vibrazione della corda, Careka con Bipolare, Mattia Robucci con Playlost, i Blackbird Quartet con Nuovi Scenari, i Blue Parrot Fishes con Sirene intriganti e pesci volanti Elisa Racioppi (pianista) in arte Neruda, Alberto Gatti (compositore e Computer music designer) e Massimo D’Amato (visual artist) con Opus 139. Concerto-Spettacolo. I Blackbird Quartet sono un gruppo che nasce ufficialmente nel 2019 dopo l’incontro di Mariarita

Arancio con i Blackbird jazz trio già attivi come formazione trio costituita da Miguel Cheti, DanieleBianconi e Lorenzo Bertocci. I membri con esperienze artistiche e formazioni provenienti da mondi

musicali diversi iniziano dedicandosi alla reinterpretazione di repertorio jazz con sonorità originali e moderne. Dopo pochi mesi iniziano a lavorare alla produzione di brani originali mantenendo l’unicità di espressione musicale di ogni membro e fondendola con la diversità dell’altro. A gennaio registrano in presa diretta una home session. Attualmente stanno lavorando all’uscita del loro primo ep.

Biglietto TeatRock: 6 €

Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato

Via Zara 58 San Miniato

Per info:0571-462825/35 | Whatsapp 370 3687878| info@teatrinodeifondi.it www.teatrinodeifondi.it