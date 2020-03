I corsi online più richiesti per trovare lavoro

PISA – Ormai si tende a rivolgersi alla rete per qualsiasi esigenza, anche per studiare e formarsi: siamo nell’epoca del cosiddetto e-learning, ovvero dell’utilizzo di piattaforma multimediali per poter accadere e percorsi formativi. Dai webinar alle lezioni live ce ne è realmente per tutti i gusti.



Una facilitazione che ha reso possibile un’inclusione maggiore per chi abbia necessità di formazione professionale. Basta avere una connessione internet ed un pc collegato per poter seguire un corso ed acquisire competenze. Sono molte anche le università che stanno sperimentando tale tecnologia per raggiungere un numero di utenti potenzialmente molto più elevato. Quali sono i corsi che vanno per la maggiore in rete? Vediamone alcuni di seguito.

I corsi più richiesti in rete

I corsi di formazione in rete si riflettono in quello che è il mercato attuale del lavoro, sempre più orientato verso l’acquisizione di competenze tecniche specifiche. Ed il riferimento è sempre al multimedia con le professioni che vi ruotano attorno.

Chi si forma in rete sogna di diventare blogger o influencer, ma anche di lavorare più in generale: molto richiesti sono i corsi di web marketing, di social media manager, di grafica per il web. In sostanza tutto ciò che abbia a che fare con il mondo della comunicazione in rete.

Sempre all’interno delle tecnologie multimediali va ricercata la riscoperta di un amore di vecchia data, quello della fotografia: i social ormai impazzano, soprattutto quelli di immagini come Instagram. Per quanto ciò possa apparire paradossale, questa nuova ricerca di immagini ha portato alla ricerca di corsi di fotografia professionali, spesso rivolti proprio al web ed all’uso dei social. In sostanza c’è chi segue un percorso formativo di questo genere per imparare a scattare e condividere sui propri social foto più belle.

I corsi per professioni tradizionali

Vizi e virtù della rete, che ha cambiato il modo di pensare e di agire. Ma attenzione perchè in rete non si seguono solo corsi riferiti a professioni nuove, legate ad internet. Ad essere estremamente richiesti sono anche corsi per esercitare professioni tradizionali, quali ad esempio tutte le varie figure inquadrabili nell’ambito sanitario.

Tanti ragazzi ricercano poi corsi di gestione ed amministrazione del personale, di contabilità, di lingue straniere, di informatica generale. In sostanza ad essere cambiato è lo strumento che si utilizza per formarsi (il web) ma, spesso e volentieri, la sostanza resta la medesima di un tempo.