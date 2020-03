I Liars alla Route 66 per un grande tributo ai Queen

ASCIANO PISANO – Venerdì 6 marzo altro grande appuntamento live alla Route 66 di Asciano Pisano con i Liars, Tributo ai grandissimi Queen.

Sul palco di Via delle Sorgenti, angolo Via dei Condotti, nel tempio della musica e del buon cibo, la band capitanata da Gabriele Piva, propone uno show di due ore liberamente ispirato al leggendario concerto di Wembley 1986 con lʼaggiunta di alcune pietre miliari della storia dei Queen (“Donʼt stop me now“, “Somebody to love” e non solo).

Da “Bohemian Rhapsody” a “We will rock you”, da “I want to break free” a “We are the champions”, i Liars trasporteranno il pubblico in un viaggio nel tempo carico di pure emozioni rock che soltanto le note dei Queen sanno regalare.

Il gruppo completo è composto da Gabriele Piva (voce e pianoforte) Massimo Giovacchini (basso e cori) Alessio Tacchi (chitarra e cori) e Daniele Giovacchini (batteria e cori).



L’inizio della cena è previsto per le ore 19.30. Porte aperte alla Route 66 a partire dalle ore 23.



Per maggiori info e prenotazioni 050857126