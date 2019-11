I vigili del fuoco di Pisa ricordano i tre fratelli caduti ad Alessandria

PISA – Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa ha ricordato nella giornata di venerdì 8 novembre i tre vigili caduti nella tragica serata di Alessandria ormai sui fatti di cronaca da molti giorni proprio nella Caserma di Via Matteucci a Pisa.

“In questa triste giornata molte sono state le testimonianze di solidarietà che come Vigili del Fuoco abbiamo ricevuto. In particolare – si legge in una nota inviata dai Vigili del Fuoco di Pisa – alla sala operativa 115 sono giunte numerosissime chiamate da parte di persone senza distinzione di età che hanno manifestato la loro vicinanza in un momento così difficile per il corpo nazionale. Il comando – conclude la nota – vuole ringraziare pubblicamente tutte queste persone e tutti coloro che in qualche modo hanno avuto un pensiero per i tre fratelli vittime della tragedia di Alessandria”.