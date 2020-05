I Vigili del Fuoco piangono il suo Capo Reparto: se ne va Fabrizio Michelucci

PISA – Ci ha lasciato all’età di 66 anni il Capo Reparto in pensione dei Vigili del Fuoco Fabrizio Michelucci dopo una lunga malattia.

Entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1976 era andato in pensione nel 2009. Dopo essere stato ai distaccamenti dell’aeroporto e Cascina ha trascorso un breve periodo da Capo Reparto presso il Comando di Treviso per poi svolgere la mansione di vice capo turno a Pisa.

Nel corso degli anni ha partecipato a varie emergenze, provinciali, regionali e nazionali; per ricordarne alcune il terremoto in Irpinia del 1980, Umbria Marche del 97 e Casa Calenda del 2001 oltre ad altri interventi rilevanti. Persona di grande spirito e disponibilità – così lo ricordano i colleghi – che si stringono attorno ai familiari in questo triste momento.