I Vigili del Fuoco ringraziano i sanitari all’Ospedale Cisanello sulle note dell’inno nazionale

PISA – Nella mattinata di sabato 28 marzo personale della sede centrale dei Vvf a nome di tutto il Comando si è recato presso l’ospedale di Cisanello di Pisa per portare un messaggio di vicinanza a tutti gli operatori che a vario titolo stanno prodigandosi per curare i malati colpiti da Covid-19.

Un semplice striscione di ringraziamento, l’Inno di Mameli e un grosso applauso alla presenza della Direttrice Generale Silvia Briani ed il personale ospedaliero che ha potuto osservare il tutto dalle finestre dei reparti destinati ai malati di Covid-19.

“Un segno di vicinanza che va oltre i rapporti istituzionali – si legge nella nota dei Vvf di Pisa – il legame tra i VVF di Pisa e la struttura sanitaria nasce da molto lontano ovvero da quando si iniziò una collaborazione per cercare di affrontare eventi sismici nazionali e internazionali in sinergia per poter salvare il maggior numero di vite sotto le macerie e nacque il sistema USAR adottato successivamente come standard operativo dal CNVVF. Ancora un GRAZIE per la missione che state svolgendo“.