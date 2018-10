Iacopo Cernigoi: “Sto migliorando di partita in partita”

PISA – Giocatore determinante per il successo in terra piemontese è stato senza dubbio Iacopo Cernigoi, per la prima volta in campo dal primo minuto nell’ottavo Pisa della stagione targato Luca D’Angelo.

di Maurizio Ficeli

“La concorrenza in squadra tra attaccanti è positiva e non può fare altro che bene”, afferma il giovane attaccante di origine mantovana – “in quanto siamo un gruppo molto affiatato e la competizione a livello positivo fra di noi ci permette di allenarci a mille mettendo il tutto in pratica quando scendiamo in campo. Personalmente spero di acquisire piano piano sicurezza ed andrà sempre meglio”.

Cernigoi conclude con due parole sulla sua esperienza all’ombra della Torre Pendente dopo il periodo a Pagani:”A Pagani mi sono trovato bene, ma Pisa è una grande piazza a cui la Lega Pro va stretta, qui mi trovo bene”.

La foto è di Iacopo Cernigoi è di Roberto Cappello