“Idee in circolo”, Legacoop premia tre associazioni pisane

PISA – Assegnati i quattro premi da 2.500 euro e tre da 1000 euro del bando della Fondazione Noi Legacoop Toscana a sostegno dei progetti dei circoli cooperativi. Il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini: “Promuoviamo la ripresa di una partecipazione dal basso”

Un laboratorio di scrittura aperto al quartiere che raccolga le storie della cooperativa per farle diventare un libro e uno spettacolo teatrale, una saletta cinema per bambini con proiezioni e attività dedicate, laboratori per i più piccoli alla scoperta della storia di Pinocchio, educazione cinematografica e cineforum. E poi il recupero di una sala polifunzionale come luogo di aggregazione, eventi culturali abbinati a aperitivi e cene a base di prodotti tipici locali, incontri sul cinema rivolti ai ragazzi delle suole.

Sono le proposte vincitrici del bando “Idee in circolo” promosso dalla Fondazione Noi Legacoop Toscana e rivolto alle cooperative aderenti a Legacoop Toscana che gestiscono centri di aggregazione sociale aperti al pubblico, con l’obiettivo di sostenere le iniziative di promozione sociale e culturale dei circoli cooperativi.

“Vogliamo far tornare i circoli a essere un punto di riferimento per i cittadini, premiando idee capaci di attivare reti nelle comunità – commenta Roberto Negrini, presidente di Legacoop Toscana – . Vogliamo favorire la ripresa di una partecipazione che parta dal basso, dall’aggregazione tra persone soprattutto in quelle zone in cui c’è più bisogno di potenziare la presenza di luoghi di ritrovo per giovani e anziani. Lavorando con i circoli, con le piccole cooperative di consumo, con le cooperative di comunità vogliamo cercare nei nuovi bisogni una nuova socialità”.

I premi sono stati consegnati ieri sera al circolo Le Fornaci di Pistoia dal presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini; presenti anche Gianluca Mengozzi, presidente di Arci Toscana e Pietro Fedi, presidente della società cooperativa Le Fornaci.

Quattro i premi da 2500 euro che sono stati assegnati ai progetti Mamma ciao. Bimbi al cinema della Casa del Cinema di Prato Soc. Coop (Prato), Cineforum in Sala Iris della Cooperativa per la ricreazione, lo sport e la cultura di Cellai (Rignano Sull’Arno – FI), Scriviamo la storia de Le Fornaci Soc. Coop. (Pistoia) e Socialità in circolo della Società cooperativa di Stibbio (San Miniato – PI).

I circoli avevano anche la possibilità di attingere una proposta da un “catalogo di idee” selezionate fornendo una spiegazione convincente a supporto della sua realizzazione: le proposte premiate con 1000 euro ciascuna sono state Recupero sala polifunzionale della Cooperativa Progresso Montevarchi (Montevarchi – AR), Le avventure di Pinocchio. Storie di un burattino della Casa Culturale Soc. Coop. (San Miniato – PI) e La cabina del nuovo Cinema Paradiso del Teatro del Popolo Il Progresso Unite (Vecchiano – PI).