“III Memorial Anconetani”. Il Pisa Ovest centra il passaggio alla finalissima

PISA – Il Pisa Ovest batte il Pontedera per 2-0 e pareggia contro la Pistoiese (1-1) aggiudicandosi il diritto di disputare la finalissima del “III Memorial Romeo Anconetani” in corso di svolgimento ai campi sportivi di Porta a Mare e organizzato dalla società Pisa Ovest ed in programma domenica 8 settembre alle ore 19.30.

Nella prima sfida che ha inaugurato il torneo riservato alla categoria 2005 dilettanti e 2006 professionisti al meglio dei 35′ a tempo, la squadra di mister Pinzauti ha regolato il Pontedera per 2-0 con un colpo di testa di Ventavoli e un gran calcio di punizione di Murro.

Nella seconda sfida la Pistoiese ha regolato (1-0) il Pontedera con una rete di Capitan Becagli migliore in campo in una partita tutto sommato equilibrata.

Avvincente la terza e ultima sfida della prima giornata con Pisa Ovest e Pistoiese che si dividono la posta. Termina 1-1 con un botta e risposta. Passa per primo il Pisa Ovest al 4′ con Andries, pari arancione quasi immediato con Gaffarelli.

Oggi sabato 7 settembre ore 17.30 la giornata ai campi sportivi a Porta a Mare Pisa sarà inaugurata dal derby Pisa Sc – Livorno. A seguire la perdente giocherà contro il Navacchio Zambra che scenderà in campo con la categoria 2005 Elite.