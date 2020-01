Il 243esimo anniversario del Sacro Voto nella Chiesa di Santa Maria della Spina

PISA – Si è tenuta sabato 11 gennaio la celebrazione per il 243° Anniversario del Sacro Voto nella Chiesa di Santa Maria della Spina, organizzata dalla Compagnia di San Ranieri. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Michele Conti, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, il Presidente della Provincia Massimiliano Angori e i rappresentanti delle magistrature del Gioco del Ponte di Tramontana e Mezzogiorno.

Il 2 gennaio 1777 la città di Pisa, gravemente minacciata dall’alluvione dell’Arno, invocò la protezione del suo Patrono per scongiurare morte e distruzione. San Ranieri esaudì la preghiera e in segno di ringraziamento la città di Pisa e i suoi governanti promisero solennemente di ricordare ogni anno lo scampato pericolo con una solenne Santa Messa di ringraziamento nella Chiesa di San Vito dove il Patrono concluse la sua vita terrena. Per molti anni Pisa ha sciolto quel voto; poi tutto si è interrotto fino al 2012 quando, per iniziativa della Compagnia di San Ranieri, la Festa del Sacro Voto (così si chiama la ricorrenza del 2 gennaio) è stata ripristinata, celebrando ogni anno la Santa Messa in una chiesa diversa della città, con la devota partecipazione della cittadinanza e l’omaggio del Comune a San Ranieri. Nel 243° Anniversario del Voto, la Città di Pisa e la Compagnia di San Ranieri hanno rinnovato l’antica promessa celebrando la ricorrenza nella Chiesa di Santa Maria della Spina.

Nel corso della celebrazione, oltre alla Messa per lo scioglimento del voto celebrata dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, si è tenuto anche intervento dell’Ing. Ilaria Nieri su “Leonardo e il suo progetto di deviare l’Arno da Riglione”. A seguire il pranzo di beneficenza presso l’Istituto Alberghiero “G.Matteotti”.