Il 9 luglio parte il cartellone a distanza dell'”Estate Vecchianese 2020″

VECCHIANO – Anche per il 2020 sarà ESTATE VECCHIANESE. “Sarà un’edizione diversa, senza dubbio, perché siamo ancora in piena pandemia da Covid19. Per questo abbiamo organizzato un cartellone di eventi a distanza in collaborazione con le nostre Associazioni di Volontariato locale, valore aggiunto del nostro territorio e portatrici di eccellenze artistiche. Più avanti ci saranno anche ulteriori sorprese che rientrano sempre nell’Estate Vecchianese; adesso partiamo col cartellone “Insieme a Distanza – Eventi in streaming dal Monte al Mare”.

Una serie di serate trasmesse in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Vecchiano per godere del connubio del nostro bellissimo territorio insieme alle produzioni artistiche locali”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo. “Dal Castello di Santa Maria al Teatro Olimpia di Vecchiano, dalla Macchia di Migliarino a Marina di Vecchiano: le nostre bellezze naturali faranno da cornice agli eventi che saranno trasmessi via streaming e che i cittadini e tutti coloro che lo vorranno potranno gustare, con le nostre bellezze naturali in cui si immergeranno l’arte e la cultura vecchianese. Il tutto per portare vicino a noi, in questo periodo così complesso della pandemia, la straordinarietà ed unicità del nostro territorio, in attesa di ritrovarci a gustare questi momenti insieme e da vicino”. Il primo evento è in programma per giovedì 9 luglio alle 20.30: si inizia con un titolo emblematico, “L’Unione fa la forza”, spettacolo di danza a cura dell’ASD Petite Danseuse di Diana Somma, in collaborazione con la scuola di danza Bodylab.

Tutti gli eventi del cartellone “Estate Vecchianese 2020… Insieme a Distanza” sono a cura del Comune di Vecchiano e finanziati con risorse comunali, per la promozione artistica, culturale e turistica del territorio. Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione Primo Piano.