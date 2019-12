Il Capodanno al Reverse Sound Café raddoppia

PISA – Martedì 31 Dicembre torna alla discoteca “Reverse Sound Café Pisa” di Via Metastasio in Loc. La Fontina a Pisa il Capodanno di Pisa con “Happy New Years Party 2020” per la notte più lunga dell’anno dedicato al divertimento per festeggiare alla grande la fine del decennio.





Un Party di Capodanno pensato per il divertimento di tutti con un programma per ogni esigenza e per chi non ama o non ha tempo per il solito classico cenone di fine anno e ha voglia di attendere l’arrivo del nuovo anno in un ambiente accogliente e familiare tra giochi di luce e bella musica di ieri e di oggi; l’apertura del locale sarà anticipata alle 22.30 con formula Open Bar sino alle 24 e allo scoccare della mezzanotte Brindisi con panettone e pandoro.

Per chi invece ama gustarsi il cenone a casa o al ristorante con amici e parenti ma dopo le 24 desidera continuare i festeggiamenti per il nuovo anno al ritmo di musica che spazierà tra vari generi musicali per tutti i gusti e le età. La scelta più azzeccata è quella di correre al club più in voga ed amato della città il “Reverse Sound Cafè” facilmente raggiungibile a poca distanza dal centro città con ampio parcheggio.

“REV UP Night Special Edition” con Revival ’70 ‘ 80 ’90, Hip Hop, Reggaeton, Latin Music, House Music, EDM, Rock, e Rare grooves. Un mix ideale per accompagnarti nel nuovo decennio.

Tutta la selezione musicale sarà accompagnata dai video originali di ogni brano proiettati su tre maxischermi che insieme agli immancabili effetti luce faranno immergere in un’atmosfera multisensoriale che renderà davvero unico ed indimenticabile il Capodanno Pisano. Il video music show sarà selezionato e mixato da DJ and VJ Freddy alle luci invece ci sarà Light’J Luciano.

Per info su prezzi ingresso e per prenotazioni tavoli telefonare ai seguenti numeri 3403090408 – 3356725994



REVERSE / FACEBOOK official page: www.facebook.com/reversesoundcafe/

REVERSE / INSTAGRAM official page: www.instagram.com/reversesoundcafe/