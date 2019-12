PISA – Il Capodanno della Bussola si fa in due per regalare nuove emozioni. Fervono gli ultimi preparativi nel locale mito della musica in vista della festa di inizio anno che sarà doppia.

Due infatti le proposte disponibili per pubblici diversi. In primis la cena, con lo stesso tavolo riservato per tutta la notte, che sarà allietata dalla musica revival della Dbdays Band che suonerà dalle ore 22 alle ore 1 della notte, per poi dare spazio alla musica da discoteca, a quel punto a guidare la consolle salirà dj Fabieno, un nome che è una sicurezza per chi si vuole scatenare in pista.

Ma accanto alla cena con tavolo, ecco la seconda proposta, ovvero l’ingresso al locale con buffet, una formula meno impegnativa che la Bussola offre prima di tutto al suo pubblico più giovane. “Il Capodanno alla Bussola – spiega Lorenzo Angeli, general manager del locale – non è mai un Capodanno qualsiasi: proprio per questo abbiamo deciso di offrire due proposte diverse in grado di accontentare pubblici diversi, la nostra filosofia, del resto, è proprio quella di presidiare tutti i target, perché la Bussola è un patrimonio intergenerazionale”.

La prevendita viaggia a ritmi serrati, i posti rimasti sono pochi, il tutto per un inizio 2020 che si annuncia indimenticabile.

Per informazioni: 349 1993837 o 0584 1972201.