Il Cep nel segno di Mister Tripletta Simone Cantini

PISA – Pare che Simone Cantini ormai ci abbia preso gusto a segnare tre gol. Il 3-1 finale con cui il Cep ha la meglio sul Collevica porta ancora la sua firma nel girone E del campionato di Seconda categoria.

È infatti la terza tripletta stagionale, la quarta da quando veste la maglia ceppina. La Popolare Cep allunga la striscia positiva e parrebbe aver ritrovato la spinta dei tempi migliori.

Una vittoria importante che in virtù degli altri risultati pari del Treggiaia e Acciaiolo, sconfitta del Capannoli avvicina assai la truppa di Mister Michelotti alla zona che conta.

Le tre reti di Cantini, sono state messe a segno (nessuna su palla inattiva) ai minuti 13, 20 e 50. Per il Collevica solo l’illusione dell’accorcio delle distanze al minuto 40 con Domenichini su calcio di rigore, concesso per un’ingenuità difensiva assolutamente evitabile in una gara in cui ha visto una sola squadra in campo, il Cep.