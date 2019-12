Il chitarrista di Edoardo Bennato, Gennaro Porcelli ospite alla Route 66 di Asciano Pisano

ASCIANO PISANO – Venerdì 13 dicembre evento speciale sul palco della Route 66 con Gennaro Porcelli e la sua band che si esibiranno alle ore 23 in Via delle Sorgenti ad Asciano Pisano.

Dal 2005 Gennaro Porcelli è il chitarrista di Edoardo Bennato e leader del trio Gennaro Porcelli & The Highway 61, considerato da pubblico e critica uno dei talenti del Blues “Made in Italy” con un repertorio musicale che spazia dal Chicago style a quello di New Orleans, dallo stile di Austin a quello di Memphis, quasi a ripercorrere proprio la Highway 61, la nota autostrada americana lungo la quale si sono sviluppati i diversi stili del Blues.

Degna di nota, inoltre, è la sua recente performance live con il chitarrista texano Buddy Whittington, storico componente dei Bluesbreakers di John Mayall. Nel 2015 è uno dei chitarristi Blues a rappresentare l’Italia all’European Blues Challenge, nel 2016 esce infine il suo singolo “Side By Side“.



Una grande serata da non perdere preceduta dalla cena che avrà inizio alle ore 19.30. Porte aperte alla Route 66 per il concerto dalle ore 23 con ingresso libero.

Per info e prenotazioni chiamare 3451179634 oppure 050.857126